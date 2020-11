Śląskie. Politechnika Śląska przeciw epidemii. Ozonatory "szukają" wsparcia

Ozonatory to jeden z przykładów tej działalności. Urządzenie usuwa mikroby, pleśnie, bakterie oraz wirusy. - Utlenianie wszystkich elementów, które są dla nas groźne, to metoda pozbycia się wirusa ze wszystkich powierzchni – informuje dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Urządzenie można uruchomić zarówno w pomieszczeniach, jak i we wnętrzach pojazdów. - Autobusy, tramwaje, pociągi. Te środki transportu również powinny być brane pod uwagę - mówi dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ. - Stąd też apel do samorządów o to, by zaopatrzyć się w takie urządzenia, które pozwalałby na odkażanie środków komunikacji miejskiej, tak by pasażer czuł się bezpiecznie.