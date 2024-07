Alerty przed upałami. To początek. Będzie piekło

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na północy zachmurzenie umiarkowane i przelotny deszcz, możliwe burze. Temperatura wyniesie od 10 st. C. w rejonach podgórskich, do 12-13 st. C. na południu kraju. Najcieplej będzie nad morzem, do 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny na obszarze całego kraju i porywisty na wybrzeżu - tutaj porywy mogą dochodzić do 70 km/h.