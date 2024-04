Alerty prawie w całym kraju. IMGW ostrzega

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 stopni Celsjusza, w województwach północnych od 3 do 5 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie do 12 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany, tylko na północnym wschodzie słaby; w porywach do 55 km/h, a nad morzem i w górach do 65 km/h, z kierunków północnych, tylko na południu początkowo z kierunków południowych.