Alert RCB. Uwaga na ulewy i silny wiatr

Silny wiatr we wtorek spodziewany jest na terenie województwa pomorskiego i części województwa zachodniopomorskiego.

IMGW wydało ostrzeżenia. Uwaga na deszcz

Eksperci twierdzą, że w rejonie objętym ostrzeżeniami spaść może nawet do 70 mm deszczu. Na obszarze, gdzie wprowadzono alert pierwszego stopnia, spadnie do 40 mm. Alerty obowiązują do środy.