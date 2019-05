Alert pogodowy. Silny wiatr na północy kraju

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W czwartek w tych rejonach ma wiać silny, porywisty wiatr - w porywach do 85 kilometrów na godzinę

Co oznacza alert pierwszego stopnia? Według IMGW, możemy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Synoptycy Instytutu ostrzegają, że porywisty wiatr może wystąpić na Pomorzu w czwartek międzi godziną 5 a 20. Prędkość wiatru może wtedy osiągnąć ok. 30 do 50 kilometrów na godzinę w porywach do 85 km/h.