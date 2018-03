Aleksiej Nawalny: Rosja z każdym dniem staje się coraz bardziej autorytarna

- Putin chce być dożywotnim monarchą – mówi w wywiadzie dla kilku europejskich gazet Aleksiej Nawalny. Rosyjski opozycjonista zdradził skąd bierze pieniądze na swoją działalność.

Aleksiej Nawalny wezwał do bojkotu nadchodzących wyborów prezydenckich w Rosji. W ubiegłym roku Centralna Komisja Wyborcza nie dopuściła go do startu w wyborach. Powodem był wyrok 5 lat łagru, który został zamieniony na 5 lat więzienia w zawieszeniu po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że naruszono prawo opozycjonisty do sprawiedliwego procesu.