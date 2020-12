Aleksiej Nawalny. Były funkcjonariusz Agencji Wywiadu mówi o swoich "podejrzeniach"

- Ta cała sytuacja jest z punktu widzenia zawodowego dwuznaczna. Mam wrażenie, że ma jakieś drugie dno - powiedział Vincent Severski. Pisarz i były funkcjonariusz Agencji Wywiadu komentował ostatnie wydarzenia związane z Aleksiejem Nawalnym. Jak podkreślił Severski, portal Berlingcat, który sukcesywnie ujawnia nowe informacje związane z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty, ma "dobre informacje". - Ale wciąż należy mieć z tyłu głowy taką zasadę, że w działalności służb nic nie jest tym, na co wygląda - stwierdził. Severski uznał, że doniesienia o przeprowadzeniu przez Nawalnego rozmowy z oficerem, który miał go otruć, wzbudzają w nim "podejrzenia". - Ta rozmowa ośmiesza służbę. I taki przekaz do świata idzie - dodał.

Rozwiń