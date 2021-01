Aleksiej Nawalny aresztowany. Gorąca debata w Sejmie

Aleksiej Nawalny to rosyjski opozycjonista, który głośno krytykuje reżim Władimira Putina. Po powrocie do Rosji z Niemiec (gdzie był leczony po próbie otrucia nowiczokiem) został aresztowany na 30 dni .

Treść uchwały ws. Aleksieja Nawalnego krytykowała wyłącznie Konfederacja. - Ten tekst jest emocjonalny i pozbawiony merytoryki. Chcę tylko podkreślić, że gdyby Aleksiej Nawalny był teraz prezydentem Rosji, to popierałby budowę Nord Stream II - mówił poseł Krystian Kamiński. Jego stanowisko poparł także Janusz Korwin-Mikke.

Aleksander Kwaśniewski o Donaldzie Trumpie: politycznie będzie mu trudno

Aleksiej Nawalny aresztowany. Sejm: opozycja odpowiada Konfederacji

- My nie wiemy, co się dzieje w Rosji. Pan Aleksiej Nawalny oraz jego brat byli podejrzewani ws. funkcjonowania jednej z ich firm (...). Zabieranie głosu w sprawie, o której nie ma się pojęcia, jest tylko ośmieszeniem. Dodam tylko tyle, że gdyby w Rosji była demokracja, to większość byłaby za najazdem na Polskę. Na szczęście tam jej nie ma - mówił polityk.