Aleksander Kwaśniewski zaskoczył. Odkrył tajemnicę... makaronu z grzybami shitake

3 czerwca Jolanta Kwaśniewska obchodziła urodziny. Były prezydent przyrządził jej z tej okazji makaron z grzybami shitake. Zdjęcie potrawy opublikowała w mediach społecznościowych córka pary - Aleksandra Kwaśniewska, a jej tajemnicę odkrył Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Były prezydent szczegółowo opisał proces powstawania dania. - Lubię gotować, udało się. Żona była zadowolona i goście też - zdradził. Gość Michała Wróblewskiego odniósł się również do sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Badani byli w nim pytani, która pierwsza dama najlepiej pełniła swoje obowiązki. Bezapelacyjną zwyciężczynią okazała się Jolanta Kwaśniewska, którą wskazało 51 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęła Agata Duda z wynikiem 16 proc. - Jestem bardzo zadowolony. Ja też uważam, że to była najlepsza "first lady" w naszej historii. Cieszę się, że ludzie też tak to widzą i oceniają - skomentował Kwaśniewski.