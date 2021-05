Aleksander Kwaśniewski przejrzał grę liderów PO. Nie był zachwycony

Przyjęty w środę przez Sejm - dzięki głosom Lewicy - Fundusz Odbudowy był jednym z tematów programu "Newsroom WP". Były prezydent Aleksander Kwaśniewski skomentował postawę Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. - Skąd Platforma tak zwlekała z tą decyzją, nie podjęła rozmów o wspólnym stanowisku opozycji? Bo tliła im się w głowach, podpowiadana zresztą przez wielu obserwatorów taka myśl, że to jest dobry moment na obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy. W moim przekonaniu to było całkiem nierealistyczne - powiedział gość programu. - Moim zdaniem wszyscy ci, którzy twierdzili, że to jest ten moment, w którym można skutecznie obalić rząd Zjednoczonej Prawicy i zamienić go na tzw. rząd techniczny, mówią o sprawie, która nie mogła się dokonać. W polityce rozmawianie o marzeniach jest fajne, tylko nieskuteczne - ocenił Kwaśniewski.

