Aleksander Kwaśniewski o Zjednoczonej Prawicy: Walka buldogów pod dywanem

Kwaśniewski: Dobrze się stało, że przyjęliśmy budżet UE

- Dobrze, że Morawiecki za zgodą Kaczyńskiego zdecydował się nie stawiać weta, i że zrozumiał to Orban - stwierdził. - Straciliśmy na prestiżu i jeszcze bardziej rząd zmarginalizował pozycję Polski w UE, ale zyskaliśmy pieniądze, które pozwolą walczyć z skutkami pandemii i to jest ważne - ocenił Kwaśniewski w "Kropce nad i".

Aleksander Kwaśniewski: Głos Dudy byłby potrzebny

Strajk Kobiet. Kwaśniewski o policji przed domem Kaczyńskiego

Gość "Kropki nad i" odniósł się również do protestów związanych ze Strajkiem Kobiet i do demonstracji, która przeszła ulicami Warszawy w rocznicę ustanowienia stanu wojennego w Polsce. Uwadze Kwaśniewskiego nie umknął fakt wyprowadzenia na ulice w okolicach domu prezesa PiS ogromnych sił policji. - To jest paranoja. To jest nie do zaakceptowania. Albo nie mamy profesjonalizmu, albo to jest już nadmiar lizusostwa - ocenił.