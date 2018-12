Aleksander Kwaśniewski o liście Mosbacher. "Zrobiła coś nieortodoksyjnego"

- Amerykanie nie są do końca tak lojalni, jak chcemy, żeby byli - powiedział Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent uważa, że ambasador USA Georgette Mosbacher została zachęcona przez polskie władze do napisania krytycznego listu.

Kwaśniewski zauważył, że nowa ambasador "nie jest zawodowym dyplomatą" i została zachęcona do napisania listu przez polskie władze. - Ważniejsza jest treść tego listu. Przekazała, że nie można być zagrożenia dla rynku medialnego w Polsce - dodał. Zaznaczył też, że za czasów jego prezydentury "myśmy takich sytuacji nie mieli". - Do Polski przyjeżdżali ambasadorzy zawodowi (...) Z ambasadorami, którzy dyplomatami nie byli, jeżeli kontakty są uporządkowane, to problemów nie ma - powiedział.