Georgette Mosbacher przyznaje: tak, to ja napisałam ujawniony list

Ambasador USA przyznała się do napisania listu do premiera, ujawnionego w minionym tygodniu. Jego wydźwięk zelektryzował polską scenę polityczną. - Z całym szacunkiem dla moich kolegów z polskiego rządu, nie będę tego komentować - powiedziała Georgette Mosbacher.

- Tak, napisałam go. Ale, z całym szacunkiem dla moich kolegów z polskiego rządu, nie komentujemy korespondencji dyplomatycznej - powiedziała ambasador USA dziennikarzowi RMF FM o liście, który wysłała do szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Do wiadomości otrzymali go też prezydent Andrzej Duda i minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.