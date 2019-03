Aleksander Kwaśniewski krytykuje Kościół. "Ma wiele na sumieniu"

- Jak Kościół może być wzorcem, jeśli nie potrafi potępić tak podłych czynów jak pedofilia? - pytał Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent zaznacza, że choć nie jest antyklerykałem, reakcje polskiego Episkopatu na przypadki molestowania przez księży go "zasmucają".



- Zasmuciło mnie to bardzo. Wydawało się, że polski Episkopat pokonał pewien próg - powiedział w rozmowie z TVN24 Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent uznał, że przedstawiony przez Kościół raport ws. pedofilii nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

- Zabrakło niezbędnej empatii i postawienia kropki nad i - powiedział. Kwaśniewski zapewnił, że nie jest antyklerykałem. Dodał jednak, że reakcje polskiego Episkopatu na przypadki pedofilii wśród księży go "zasmucają".

Aleksander Kwaśniewski zdradził, na kogo zagłosuje

Były prezydent zabrał również głos ws. nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. - To na pewno bardzo istotny moment dla całej Europy. Uważam, że tak ważnych wyborów do PE nie było od początku, kiedy wybieramy bezpośrednio tych parlamentarzystów - powiedział.