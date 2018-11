Aleksander Kwaśniewski jednoznacznie o Tusku. "Podjął decyzję"

- Tusk podjął decyzję, wraca do polskiej polityki - powiedział Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent uznał, że po rozbudzeniu oczekiwań społeczeństwa przewodniczący Rady Europejskiej nie powinien dawać kroku wstecz. I skomentował aferę w Komisji Nadzoru Finansowego.

Kwaśniewski uznał, że PiS popełnia błąd, twierdząc że nie będzie w tej sprawie komisji śledczej. - To się tak wcześniej czy później skończy - powiedział. I dodał, że zaufanie zostało "zawiedzione", a wyjaśnianiem tej sprawy zajmie się "upolityczniona prokuratura", do której ma "ograniczone zaufanie". - To, że mogą być manipulacje, jest prawdopodobne - powiedział i zaznaczył, że mimo to "należy dać jej szansę".