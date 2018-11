Afera w KNF. Prezydent Duda staje w obronie swojego doradcy

- Prezydent ma pełne zaufanie do swojego doradcy i przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego Zdzisława Sokala - mówi nam osoba z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas ujawnionej rozmowy byłego szefa KNF z miliarderem Leszkiem Czarneckim, to rzekomo Sokal miał mieć plan, by doprowadzić do upadku Getin Noble Banku.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdzisław Sokal jest przedstawicielem prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego (East News, Fot: Maciej Łuczniewski)

Przypomnijmy, że po wybuchu afery z byłym już przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia. Pełnomocnik Leszka Czarneciego - Roman Giertych zawiadomił śledczych o korupcyjnej propozycji składanej przez Chrzanowskiego oraz o wątku dotyczącym Zdzisława Sokala. Według zawiadomienia, współpracownik Andrzeja Dudy miał "lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku".

Jak ujawnił "Polsat News", we wtorek późnym popołudniem Sokal został wezwany przez Andrzeja Dudę do Pałacu Prezydenckiego. Rozmowa dotyczyła publikacji "Gazety Wyborczej", w której ujawniono aferę w KNF, a także opisano wątek z prezydenckim doradcą.

Na nagraniach padają kontrowersyjne słowa:

Marek Chrzanowski: Między nami, no to Zdzisław (Sokal - przyp. red.) ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków, i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli już ten bank, który to przejmie. I to jest jego wizja rozwiązania sprawy (...).

Leszek Czarnecki: Ale to jest sprzeczne z prawem.

Marek Chrzanowski: Jest sprzeczne z prawem, ale rozmawiamy przy pełnej dyskrecji, tak?

Zobacz także: Zobacz także: Tusk przed komisją śledczą: KNF ostrzegł Polaków przed inwestowaniem w Amber Gold” **

Jak ustaliła Wirtualna Polska, po rozmowie w cztery oczy z prezydentem Dudą, Sokal może spać spokojnie. - Prezydent po wyjaśnieniach swojego doradcy zapewnił go o pełnym zaufaniu. Wersja jaka była przedstawiona w "Gazecie Wyborczej" różni się od wersji przedstawionej na spotkaniu z prezydentem. Według zapewnień Sokala, nie ma mowy o tym, żeby doprowadzić do upadłości prywatny bank bez obciążenia finansowego dla klientów banku i podatników. To nigdy nie było zamiarem prezydenckiego doradcy. Jeśli Chrzanowski coś mówił, to tylko i wyłącznie w swoim imieniu - mówi nam nasz informator, osoba z otoczenia Andrzeja Dudy.

Sokal na konferencji prasowej bronił się przed zarzutami. - Nie było "planu Zdzisława", bo taki plan nie jest przewidziany w prawie unijnym. Wszystko, co robię, robię zgodnie z prawem polskim i unijnym w interesie systemu bankowego - mówił na spotkaniu z dziennikarzami prezydencki doradca.

- Nie chcę się odnosić do sprawy taśmy, na których nagrana jest rozmowa z Markiem Chrzanowskim przewodniczącym KNF i Leszkiem Czarneckim właścicielem Getin Holding. Generalnie takie sytuacje jak te na nagraniach nie powinny mieć absolutnie miejsca. Oceniam je bardzo negatywnie - deklarował Sokal.

Z kolei Roman Giertych, adwokat Leszka Czarneckiego nie wyklucza, że ujawnienie afery w KNF to dopiero wierzchołek góry lodowej. - Bohaterami afery może być więcej osób, nie tylko Chrzanowski i Zdzisław Sokal - twierdzi Giertych.

- Postępowanie prokuratorskie, mam nadzieję, ustali, kto stał za koncepcją, aby przejąć bank za złotówkę i zagrozić komuś, że jak nie zapłaci, to właśnie taki scenariusz będzie realizowany. Następnie, jak nie zapłacił, to realizować ten scenariusz, próbując przejąć majątek 4-5 miliardów złotych. W tym znaczeniu jest to największa afera gospodarcza w historii III RP - powiedział Giertych na antenie Polsat News.

Zdzisław Sokal jest od września 2015 roku doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy i jego przedstawicielem w KNF. 29 lutego 2016 został członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), a dwa miesiące później został prezesem BFG. Prezydentowi miał go polecić Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i zaufany ekonomista prezesa Jarosława Kaczyńskiego.