Aleksander Kwaśniewski: Andrzej Duda to "bezobjawowy" prezydent

- Nie rozumiem pasywności Andrzeja Dudy w takim momencie. Są co najmniej dwa "tematy prezydenckie", których mógłby się podjąć - mówił w rozmowie z RMF Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent komentował także możliwość polskiego weta w Brukseli i scenariuszu polexitu, a także przedterminowych wyborach.

- Nie rozumiem pasywności prezydenta od wyborów. Ktoś powiedział, że to jest prezydent bezobjawowy - to jest złośliwe, ale dosyć prawdziwe. Są dwa duże tematy, gdzie rola prezydenta jako autorytetu, osoby cieszącej się dużą popularnością ma znaczenie. To jest walka z pandemią. On nie może zastąpić ministra zdrowia i innych służb, ale może być autorytetem, który mówiłby nam, jak się zachowywać, jak panujemy nad tą sytuacją itd - mówił w rozmowie z RMF Aleksander Kwaśniewski.

Kolejną sprawą, która według byłego prezydenta mogłaby poprawić prestiż urzędu, byłaby Białoruś. - Dla aktywności międzynarodowej trudno byłoby znaleźć lepszy temat dla polskiego prezydenta jak troska o wyjście z białoruskiego kryzysu - dodał były polityk SLD.

Według Aleksandra Kwaśniewskiego narracja dotycząca możliwości zawetowania unijnego budżetu okazuje się bałamutna. - Jednocześnie prezes Kaczyński i minister Czarnek porównują Wspólnotę do ZSRR. Od razu nasuwa się wniosek, że w takim razie trzeba stamtąd uciekać. Dochodzimy w tej retoryce do pewnego absurdu - ocenił.

Były prezydent przyznał, że prawdopodobnie "dotoczymy się do wyborów w 2023" bez możliwości przedterminowej elekcji. - Dwie rzeczy mogą jednak wpłynąć na zmianę: to kwestia wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Gdyby Polexit stał się realny, to może doprowadzić do napięć społecznych, których inaczej się nie rozwiąże niż wyborami. Druga kwestia to sytuacja gospodarcza, o której niewiele się mówi, a będzie kluczowa - dodał Kwaśniewski.

Były lider SLD ujawnił, że decyzja dotycząca Świąt Bożego Narodzenia nie została jeszcze podjęta. - Jak co roku chcemy z żoną wyjechać do Szwajcarii do mojej siostry. Ale, czy w tym roku to się uda przez pandemię, to nikt nie wie - mówił Aleksander Kwaśniewski. Podczas rozmowy były prezydent mówił też o swoich ostatnich odkryciach książkowych - polecił m.in. książki Juliana Barnesa.