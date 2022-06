Albania ma nowego prezydenta. Zrzucił mundur dla urzędu

Jednak jako prezydent jest teraz naczelnym dowódcą sił zbrojnych. "Jeżeli parlament zdecyduje dzisiaj, że będę następnym prezydentem republiki, moim kompasem w wykonywaniu tego zaszczytnego zadania będzie szacunek dla drugiego człowieka i miłość do ojczyzny" - napisał Begaj jako kandydat na fotel prezydencki. Ustępujący prezydent Ilir Meta błyskawicznie podpisał dekret o odwołaniu Begaja ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego i o skierowaniu go do rezerwy.