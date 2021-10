Alarmujący sondaż WP dla PO. Mamy komentarz z partii

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło do 37,1 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska odnotowała spadek notowań do 23,3 proc. Przewaga PiS-u nad Koalicją Obywatelską zwiększyła się z 9,5 proc. do niemal 14 proc. Co na to Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej? - Sondaże są sondażami. Mają różne fluktuacje. Ja sobie przypominam pewną regułę, w której bierze udział część sondażowni - im większe kłopoty ma w danym momencie PiS, tym szybciej pokazują się sondaże, które dają im jakieś przewagi, a potem się okazuje, w następnych sondażach, że to był jakiś incydent albo niezbyt dobrana próba - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie podważam wartości tych sondaży, ale na 2 lata przed wyborami nie przywiązywałbym do tego aż takiej wagi - podkreślił. - Mamy ograniczone zaufanie co do incydentalnych sondaży w danej sprawie. Liczy się trend, a nie poszczególny jeden sondaż. Jeśli ten trend się potwierdzi w innych pracowniach, będziemy mogli powiedzieć, że cos się stało. Na tym etapie jest to przedwczesne - dodał Sienkiewicz.