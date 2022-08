Alarm na Jeziorze Solińskim. Nagrał, jak dramatycznie obniża się poziom zbiornika

Suche dno i łodzie, które osiadły na mieliźnie – taki widok można zaobserwować w części Jeziora Solińskiego na Podkarpaciu. Tegoroczna susza i brak deszczu szczególnie dały się we znaki w tym regionie, doprowadzając do większego, niż zwykle o tej porze, obniżenia się poziomu wody w popularnym zbiorniku. W okolicach miejscowości Chrewt wody nie ma wcale – pozostało wyschnięte dno. O tym miejscu zrobiło się głośno. Do sieci trafia coraz więcej zdjęć z tego fragmentu Soliny. Internauci komentują, że wody w tym roku jest mniej o nawet 4-5 metrów. "Tak źle nigdy nie było" – podsumowują na Twitterze pod zdjęciami wyschniętego zbiornika. "Jeżdżę w Bieszczady kilka razy w roku. W tym jest wybitnie sucho". 10 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie o suszy hydrologicznej, która obowiązuje niemal na terenie całego województwa podkarpackiego do odwołania. Prognozy meteorologów nie są optymistyczne – taki stan może się jeszcze długo utrzymywać.