Alarm bombowy w Biedronce. Ewakuowano kilka sklepów w mazowieckim

Biedronka ewakuowała pracowników. Alarm bobowy ogłoszono w Piasecznie, Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim. Wszystkie doniesienia o podłożonych materiałach wybuchowych okazały się fałszywe.

Biedronka – alarm bombowy i ewakuacja w Piasecznie oraz Pruszkowie

Biedronka – alarm bombowy w Grodzisku Mazowieckim

Alarm bombowy ogłoszono również w Biedronkach i innych dyskontach w Grodzisku Mazowieckim. Tutaj jednak nie doszło do ewakuacji sklepów. Do marketów, w których mógł być podłożony materiał wybuchowy skierowano policjantów, którzy zajęli się obserwacją kilkunastu placówek. Póki co nie wykryto w nich żadnego zagrożenia.