Alarm bombowy pod Sztokholmem. Pasażerowie ewakuowani z samolotu

Alarm bombowy spowodował powrót samolotu norweskich linii lotniczych na lotnisko Arlanda pod Sztokholmem. Udało się bezpiecznie ewakuować 169 pasażerów i załogę.

Szwedzka policja poinformowała w czwartek, że samolot Norwegian Air, lecący do Nicei, musiał wrócić na lotnisko Arlanda pod Sztokholmem. Powodem był alarm bombowy - podaje Reuters. Norweskie służby potwierdziły, że groźba dotyczyła konkretnego lotu lotu DY4321 z Arlandy do Nicei we Francji.