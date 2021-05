Al-Kaida grozi polskiej policji. Gen. Stróżyk nie dowierza

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, 6 maja polskie służby otrzymały ostrzeżenie o możliwych zamachach ze strony Al-Kaidy. Czy rzeczywiście polscy policjanci mają się czego obawiać? Jak uważa gość Patrycjusza Wyżgi gen. Jarosław Stróżyk, taki scenariusz na obecną chwilę jest raczej mało prawdopodobny. - Warto zawsze ostrzegać i patrzeć na zagrożenia. Natomiast nie sądzę, abyśmy byli w tej chwili głębiej zagrożeni niż byliśmy w okresie naszego zaangażowania w Iraku i Afganistanie prawie 20 lat temu, czyli na początku tych wszystkich konfliktów – powiedział wiceprezes Fundacji Stratpoints. Jak dodał, pewne zagrożenie może samo w sobie występować, jednak aktualne okoliczności raczej wykluczają ryzyko takich ataków. - Nie mam w tej chwili dostępu do informacji niejawnych, natomiast oczywiście z tego co widać na zewnątrz, takie zagrożenia mogą występować. (…) Widzimy jednak, że w Afganistanie sytuacja jest dogadana i środowisko międzynarodowe się wycofuje, więc nie widzę twardych powodów do takich zdarzeń w tej chwili – stwierdził gość programu "Newsroom" WP gen. Stróżyk.

Rozwiń