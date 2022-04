"Akty terroryzmu". Białorusini blokują kolejowe transporty rosyjskiej armii

Chociaż reżim Aleksandra Łukaszenki oficjalnie nie włączył się do wojny w Ukrainie, to poprzez zgodę na rozlokowanie rosyjskich wojsk na swoim terenie, ułatwił armii wroga przeprowadzenie ataku na ukraińskie miasta. Potwierdzono też, że to właśnie z Białorusi wystrzelono część rakiet w kierunku Ukrainy.