Aktor dokonał obywatelskiego zatrzymania. Nowe informacje od policji spod Warszawy

W środę przed południem doszło pod Warszawą do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierowcy. Dokonał go Adrian Kłos, znany m.in. z filmów Patryka Vegi. Pijany mężczyzna okazał się obywatelem Białorusi, ponadto oferował dużą gotówkę za to, by nie zgłaszać sprawy na policję. Policja postawiła mu zarzuty.