Aktor z filmów Patryka Vegi dokonał obywatelskiego zatrzymania Białorusina

Do obywatelskiego zatrzymania doszło w środę, ok. godz. 11.30. Kierowca Nissana włączał się do ruchu, gdy ulicą przejeżdżał Adrian Kłos. Aktor zwrócił uwagę na sposób poruszania się podejrzanego auta. Kierowca wjeżdżał na przeciwległy pas, zahaczał o wysepkę na środku ronda, cały czas poruszał się niepewnie.