Akt oskarżenia dla kierowcy autobusu. Wjechał na czerwonym przed pendolino

Umyślne naruszenie przepisów ruchu drogowego i nieumyślne doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym - to zarzuty dla kierowcy autobusu za wrześniowy wypadek na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Jackowi Z. Grozi mu kara nawet pięciu lat więzienia.

Autobus przewoził pasażerów na lotnisko w Modlinie. (Youtube.com)

Mężczyzna kierował autobusem pełnym ludzi, a mimo to zdecydował się na wjazd na przejazd kolejowy przy ulicy Mieszka I, kiedy zaczęło migać czerwone światło.

Autobus nie zdążył zjechać z przejazdu, bo opadły już szlabany. 48-letni kierowca nie wiedział, że są teraz konstruowane tak, że łatwo je wyłamać. Mężczyzna starał się zjechać z torowiska, a maszynistę nadjeżdżającego składu pendolino starał się zaalarmować machaniem i skakaniem. Z nagrań z kamer monitoringu widać, że pasażerowie sami zdecydowali się na wyjście z autobusu.

Nie wszystkim udało się uciec, zanim doszło do uderzenia rozpędzonego pociągu. Pendolino otarło się o autobus - oba pojazdy zostały uszkodzone. Nikomu nic się jednak nie stało.

Pracował tylko trzy tygodnie

Mimo to Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim postawiła kierowcy zarzuty, a teraz do sądu w tym mieście trafił akt oskarżenia.

"Przestępstwo polegało na wjeździe autobusem, w którym znajdowało się 47 pasażerów, na przejazd kolejowy pomimo nadawanego sygnału świetlnego zabraniającego pojazdom wjazdu na przejazd i ostrzegającego o zbliżającym się pociągu, co doprowadziło do zderzenia z pociągiem pendolino relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała, w którym znajdowało się 196 pasażerów" - czytamy w komunikacie śledczych.

Podczas śledztwa Jacek Z. przyznał się do winy. Okazało się też, że jako kierowca pracował przed wypadkiem zaledwie trzy tygodnie.