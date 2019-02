Akcja TOPR na szlaku do Morskiego Oka. Ratownicy wyłowili ciało mężczyzny

W rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza do wody wpadł mężczyzna. Niestety, ratownikom nie udało się go uratować. Na razie nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też samobójstwo.

Mężczyzna wpadł do potoku Roztoka w rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza (East News, Fot: Adam Ławnik)

Okolo godz. 15 strażacy zostali poinformowani o mężczyźnie, który spadł do wody z mostu przy Wodogrzmotach Mickiewicza, na szlaku z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna sam wskoczył do potoku.

Na miejsce pojechała karetka pogotowia, a także straż pożarna z Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. Poleciał także śmigłowiec z ratownikami TOPR.

Niestety, okazało się, że mężczyzna nie przeżył upadku.

Obrażenia były tak poważne, że zmarł na miejscu - powiedział portalowi gazetakrakowska.pl Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Ratownicy TOPR, przy pomocy lin wydobyli z wody ciało mężczyzny. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów. Na moście także nie znaleziono żadnych rzeczy, np. plecaka, który mógłby do niego należeć.

Na razie nie ma pewności, czy był to wypadek, czy też samobójstwo. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura.

Wodogrzmoty Mickiewicza to wodospady na wypływającym z Doliny Pięciu Stawów potoku Roztoka. Wodogrzmot Pośredni jest doskonale widoczny z mostu na szlaku do Morskiego Oka.