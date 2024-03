Akcja służb w domu Ziobry. "Wykonano telefon do teściowej ministra"

"Rzeczpospolita" ujawnia nowe fakty ws. akcji służb w domu Zbigniewa Ziobry. - Wykonano telefon do teściowej ministra z pytaniem, czy ma klucze do domu. Nie miała i to uznano za dopełnienie procedur wymaganych prawem - wskazał w rozmowie z dziennikiem mec. Maciej Zaborowski.