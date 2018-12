Akcja ratownicza GOPR W Sudetach. Zabłądziła rodzina z dziećmi

Wałbrzysko-Kłodzka Grupa GOPR ratowała we wtorek czteroosobową rodzinę. Rodzice z dziećmi zabłądzili w rejonie Małego Śnieżnika. Akcja ratownicza trwała pięć godzin.

Wałbrzysko-Kłodzka Grupa GOPR otrzymała we wtorek po południu zgłoszenie od czeskiej Horskiej Służby o czterech osobach, które zabłądziły w górach - informują ratownicy na Facebooku. Chodziło o rodziców z dwojgiem dzieci w wieku 6 i 12 lat. Wiadomo było tylko, że prawdopodobnie utknęli oni w rejonie granicznego szlaku w rejonie Przełęczy Puchacza.

Ratownicy starali się dotrzeć do poszkodowanych skuterem śnieżnym oraz quadem na gąsienicach. Niestety, ze względu na teren, w jakim znajdowali się poszkodowani, ostatni etap akcji musieli pokonać na nartach skiturowych.

Ratownicy sprowadzili rodzinę do schroniska na Hali Pod Śnieżnikiem, skąd po ogrzaniu zostali ewakuowani do Międzygórza. GOPR przestrzega, że mimo pięknej zimy w górach panują trudne warunki. "W szczytowych partiach Śnieżnika leży około metra świeżego śniegu, a w niektórych miejscach nawiane jest jeszcze więcej" - informują ratownicy. Zalecają też wybierającym się w góry instalację aplikacji "ratunek", która pozwala na szybką lokalizację osób potrzebujących pomocy.

Mały Śnieżnik to drugi co do wielkości szczyt w polskiej części Masywu Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich, wznoszący się na wysokość 1337 m n.p.m.