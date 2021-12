Akcja polskich F-16 nad Bałtykiem. Przychwyciły rosyjski samolot

We wtorek, 7 grudnia, podczas rutynowych ćwiczeń gotowości bojowej nad Morzem Bałtyckim polscy piloci odebrali wezwanie do interwencji. Otrzymując sygnał "Alfa Scamble", zostali przekierowani do przechwycenia samolotu, który został zidentyfikowany jako rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 COOT A. Piloci rosyjskiej maszyny nie zgłosili planu przelotu i nie komunikowali się z wieżą kontrolną.