USA nie wyśle wojsk na Ukrainę. "Mamy zobowiązanie wobec sojuszników w NATO"

Spotkanie ma dotyczyć rosyjskich "obaw" wobec zamiarów NATO. Joe Biden odpowiadał w środę na pytania dziennikarzy w tej sprawie w drodze z Białego Domu do śmigłowca Marine One. Nawiązywał też do swojego wtorkowego spotkania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, które odbyło się w formie wideokonferencji.