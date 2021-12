Spotkanie Biden-Putin bez konsultacji z Polską. MSZ: "To po prostu błąd"

- Mamy nadzieję, że rozmowa Biden-Putin będzie narzędziem, które posłuży USA do skutecznego powstrzymania imperialnych zapędów prezydenta Rosji – bardzo ważne jest, żeby to nie USA, NATO i UE ustępowały, ale żeby zastopowane zostały agresywne działania Moskwy. To zasadniczy test dla całego świata Zachodu - mówi WP wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, odnosząc się do możliwych konsekwencji spotkania dwóch prezydentów.