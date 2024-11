Akcja na polsko-białoruskiej granicy. Migrant schował się za przenośną toaletą

Nielegalny migrant próbował przedostać się do Polski, ale wybrał słabą kryjówkę. Straż Graniczna opublikowała nagranie z granicy z Białorusią, gdzie jeden z uchodźców próbował nielegalne dostać się do Polski. Kamery śledziły każdy ruch migranta, przez co strażnicy wiedzieli, gdzie szukać uciekiniera. I tak mężczyzna w pewnym momencie stanął za przenośną toaletą i myślał, że zostanie niezauważony. Po chwili z każdej strony pojawili się mundurowi, którzy odesłali migranta na terytorium Białorusi. "Kilkuosobowa grupa została ujęta tuż po nielegalnym przekroczeniu granicy. Jeden z cudzoziemców postanowił ukryć się za toaletą przenośną, która znajduje się tuż za barierą. Nie udało mu się umknąć czujności funkcjonariuszy oraz oku naszej kamery" - wyjaśniła zdarzenie Straż Graniczna.