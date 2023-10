Akcja na granicy z Niemcami. Finał kontroli polskiego auta

Oprócz szturmowania wschodniej granicy Polski przez nielegalnych migrantów, służby mają coraz więcej pracy w zachodniej części kraju. Na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym działania kontrolne przyczyniły się do zatrzymania kolejnych cudzoziemców. We wtorek 10 października we wspólnej akcji udział brali funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (placówki w Tuplicach i Zgorzelcu) razem z członkami Policji Federalnej Niemiec z Forst i Ludwigsdorf. W trakcie działań zatrzymano m.in. jeden pojazd z polskimi tablicami, w którym było kilku migrantów wraz z przewoźnikiem. Straż Graniczna udostępniła zdjęcia z wtorkowej akcji i widać na nich, że większość z cudzoziemców jest zaskoczona całą sytuacją. "Wspólne polsko-niemieckie działania pozwoliły wykryć i zatrzymać 43 nielegalnych migrantów pochodzących z Syrii i Turcji oraz 6 cudzoziemców z Ukrainy, Tadżykistanu i Uzbekistanu, podejrzanych o udzielanie pomocy w transgranicznym przerzucie migrantów przez Polskę do Europy Zachodniej. Zdecydowana większość zatrzymanych cudzoziemców dotarła na terytorium naszego kraju przez tzw. szlak bałkański. Podróżowali samochodami osobowymi z zamiarem przedostania się do Niemiec" - wyjaśniono w oświadczeniu polskiej Straży Granicznej. Jak podkreślają służby, efekty prowadzonych przez polskie i niemieckie służby graniczne wspólnych działań kontrolnych świadczą o zasadności kontynuowania takich akcji i wskazują na potrzebę dalszego zacieśniania współpracy transgranicznej służb obu państw.