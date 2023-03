Akcja CBA. Były zastępca burmistrza: czuję się zatrzymany politycznie

Zastępca burmistrza: czuję się zatrzymany politycznie

Były zastępca burmistrza Murowanej Gośliny Radosław Szpot w nagraniu w mediach społecznościowych przyznał, że agenci CBA zatrzymali go w poniedziałek. Podkreśla, że stało się to w przeddzień rozpoczęcia kampanii wyborczej do przedterminowych wyborów w Murowanej Goślinie, które mają się odbyć 23 kwietnia.