AH-64 Apache dla Polski. To śmigłowce szturmowe

Apache AH-64. "Armia USA udostępni nam śmigłowce"

Jak poinformował szef MON Mariusz Błaszczak, strony ustaliły pierwsze założenia w związku ze sprzedażą Apache AH-64 do Polski. "Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów" - przekazał w mediach społecznościowych Minister Obrony Narodowej. Resort obrony nie zdradził jednak szczegółów, dotyczących zakupu śmigłowców bojowych od USA.