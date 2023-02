Amerykanie wyliczyli cenę HIMARS-ów dla Polski. Ekonomista: trzeba będzie oszczędzać

Jak sfinansować zakupy? Zgodnie ze strategią rządu powołany do życia Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych zaciągnie dług - na początku będzie to 194 mld zł. 60 mld zł do zaplanowanych zakupów dołoży bezpośrednio budżet państwa. Co będzie dalej, jeszcze nie wiadomo, bo dokument "Strategia zarządzania długiem publicznym" wybiega do 2026 roku.