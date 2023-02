Baterie Patriot rozmieszczone w Warszawie. Jest nagranie

Baterie Patriot są już rozmieszczone w Warszawie. Amerykańska agencja Associated Press opublikowała własne nagranie z lotniska na Bemowie, na którym widać broń z USA. Potwierdziły się informacje przekazane przez szefa MON Mariusza Błaszczaka o transporcie Patriotów do stolicy. "Polskie wyrzutnie Patriot przemieszczają się z Sochaczewa na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie zostaną rozstawione. To ważny element szkolenia żołnierzy z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej" – napisał na Twitterze w poniedziałek Minister Obrony Narodowej. Obecność systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych ziemia-powietrze wraz z żołnierzami NATO pozwoli na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z udziałem polskiego wojska. Wszystko po to, by później Patrioty trafiły na właściwe pozycje na terenie kraju, gdzie zadbają o bezpieczeństwo Polski, a także wschodniej flanki NATO.