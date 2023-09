Agresywny bezdomny. Groził dzieciom wymachując przy tym nożem

W piątek, podczas rutynowego patrolu, funkcjonariusze rozpoznali mężczyznę. Został on natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Już następnego dnia usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa. Decyzją sądu, 38-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo 38-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności.