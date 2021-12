Agresja Rosji wobec Ukrainy. Jest decyzja UE

Władze Kijowa przekazały wcześniej, że przy granicach Ukrainy i na tymczasowo okupowanych ukraińskich terytoriach Rosja zgromadziła ok. 100 tys. żołnierzy. Ci mogą być wykorzystani w celu eskalacji. Co więcej, według danych wywiadu najbardziej prawdopodobne jest to, że eskalacja ze strony Rosji nastąpi pod koniec stycznia.