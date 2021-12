"Putin chce wymazać Ukrainę z mapy". Ambasador w Londynie alarmuje

- Putin chce jednego: wymazania Ukrainy z mapy. Nie zatrzyma się, póki nie spotka się z ostrą reakcją Zachodu - mówi ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadym Prystajko. Dyplomata ostrzega, że działania Kremla zmierzają do tego, by stanąć na ukraińskiej drodze do sojuszu transatlantyckiego.