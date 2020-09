Agent Tomek powraca. Uczył się piosenek żeby zaimponować szefom

Agent Tomek. Powraca wątek domu Kwaśniewskich

Przeprowadzający całą akcję Kaczmarek dowodów na to, że dom należy do Kwaśniewskich nie znalazł. Namówił za to CBA na zakup kontrolowany. Zysk z nieruchomości miał trafić do Kwaśniewskich, a oni sami – do aresztu. Tak się jednak nie stało. CBA kupiło nieruchomość wartą trzy miliony złotych i nie postawiło żadnego zarzutu w tej sprawie. Co więcej, zdaniem prokuratury szef CBA Mariusz Kamiński poświadczył nieprawdę we wnioskach z prośbą o podsłuchiwanie Jolanty Kwaśniewskiej.