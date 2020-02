WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze agent tomek + 2 newsroomwilla kwaśniewskich oprac. Anna Kozińska 26-01-2020 (20:30) Agent Tomek: "kłamałem pod presją". Politycy idą do sądu Tomasz Kaczmarek, były agent CBA, w programie "Superwizjer" TVN 24 powiedział, że kłamał ws. willi Kwaśniewskich, bo wymuszali to na nim... Rozwiń "Agent Tomek przez lata publicznie … Rozwiń Transkrypcja: "Agent Tomek przez lata publicznie tłumaczył, że wie do kogo należała willa Kwaśniewskich. Brylował w mediach opowiadając o szczegółach akcji. Jak usłyszał zarzuty, dotyczące oszustw finansowych, nagle przypomniał sobie o naciskach Kamińskiego i Wąsika". Prezydent Kwaśniewski powinien teraz iść do sądu? I zrobić z tym porządek? Jeśli to, co agent Tomek opowiada jest prawdą? Lewica idzie do sądu. W dniu jutrzejszym zostaną złożone wnioski o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa do prokuratury. W których zarówno skierujemy je przeciwko panu Kamińskiemu, panu Wąsikowi, ale i panu Tomaszowi Kaczmarkowi, który opowiadał te rzeczy. Bo jednak dokonywał tych przestępstw, jeżeli one rzeczywiście miały miejsce. Rozmawiał pan z prezydentem Kwaśniewskim ostatnio, wczoraj? Po wczorajszym programie? Nie, nie rozmawiałem z prezydentem Kwaśniewskim wczoraj. Ale mieliśmy rozmawiać okazji wielokrotnie, między innymi o tej sprawie. Ale powiem panu więcej, panie redaktorze. Lewica zapowiedziała też i złoży w tym tygodniu wniosek o wotum nieufności dla szefa MSW Mariusza Kamińskiego, który jest jednocześnie koordynatorem służb specjalnych. Bo jego nieudolność i kompetencje dotyczące nadzoru nad służbami nie tylko w CBA, ale i w ABW, które sprawdzało pana Banasia. Są tak olbrzymie, że trzeba tę sprawę w końcu domknąć i pożegnać nieudolnego nadzorcę. Platforma poprze ten wniosek? Bardzo smutna sytuacja dlatego, że mieliśmy... Poprze Platforma? Króciutko, panie pośle, bo musimy kończyć tą część. Mieliśmy do czynienia z uniewinnieniem pana Kamińskiego i pana Wąsika po tym, jak przekraczali uprawnienia. Dziś znowu dowiadujemy się o kolejnych tego typu... Czyli razem z Lewicą spróbujecie odwołać.... Ten wniosek musi być znacznie bogatszy. Bo jest to także afera 15 milionów, które zginęły z CBA. To Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i w jaki sposób sprawdzała Banasia, to dymisja Pogonowskiego. Okej, czyli to będzie gorąca dyskusja. Dlaczego? I jeszcze jedno. Likwidacja delegatur ABW za uczynienie Polski bezbronną, jeżeli chodzi o kwestie kontrwywiadowcze. Bardzo panom posłom dziękuję.