Agent Łukaszenki na Forum w Karpaczu. "On jest uosobieniem zdrady"

- Działalność tego człowieka demoralizuje środowisko demokratyczne. On jest uosobieniem zdrady. Nakłania więźniów politycznych do pisania do Łukaszenki listów z prośbą o ułaskawienie z przyznaniem się do czynów, których nie popełnili. To jest oceniane źle, jednak nawet gdyby Andrzej Poczobut czy Andżelika Borys mogli wyjść z więzienia po podpisaniu takich listów, to cieszyłbym się widząc ich na wolności - powiedział Andrzej Pisalnik.