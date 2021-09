Pracodawca sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony? Niedzielski: Przedstawiliśmy projekt

- To jest owoc wspólnej pracy i pracodawców, i środowiska ratowników medycznych. Te środki idą do pracodawców i to oni będą tymi środkami rozporządzać. (...) Rozmawiałem z przedstawicielami środowiska pracodawców i mam taką deklarację, że te pieniądze na pewno spowodują, że część z nich na pewno trafi do kieszeni ratowników - stwierdził.