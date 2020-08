Agata Kornhauser-Duda. Pensja dla pierwszej damy. Jest projekt ustawy

Według najnowszej propozycji ustawy pierwsza dama ma zarabiać ok. 18 tys. zł miesięcznie. Do tej pory pierwsza dama w Polsce nie zarabiała ani grosza. Pensję otrzymywał za to prezydent. To może się jednak zmienić, jeśli projekt ustawy przejdzie przez Sejm i zostanie podpisany przez prezydenta.