Agata Duda rozmawiała z młodzieżą. Oburzenie po publikacji Kancelarii Prezydenta

Pierwsza Dama - jak informuje Kancelaria Prezydenta - rozmawiała z uczniami Niepublicznego Kolegium św. Stanisława. Do placówki uczęszcza młodzież polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR, spośród których ponad 210 uczniów przyjechało do Warszawy ze Wschodu. Agata Duda z młodzieżą rozmawiała m.in. o próbnej maturze z języka polskiegojęzyka polskiego, zdalnym nauczaniu, czy przebywaniu w izolacji.

Uwagę komentatorów zwróciła jedna z fotografii. Widać na nim ekran, na którym widać młodych interlokutorów Pierwszej Damy. Kilkanaście osób ściśniętych jest w jednej sali internatu - co może stać w sprzeczności z ostatnim rozporządzeniem rządu Mateusza Morawieckiego . Na pozostałych zdjęciach udostępnionych przez KPRP widać uśmiechniętą Agatę Dudę.

"To zdjęcie to zaprzeczenie wszystkiemu, co od rządzących słyszeliśmy w ostatnich dniach" - ocenił na Twitterze publicysta Patryk Słowik. "Uczniowie zebrani w jednej sali oraz ignorująca ten fakt Agata Duda. Oczekuję reakcji policji i ministerstwa zdrowia" - stwierdza inny internauta.