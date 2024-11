Zaskakująca propozycja. Przyniósł Petru uszka na komisji

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz polityki społecznej ws. propozycji Lewicy ustanowienia wolnej wigilii , na które zaproszeni zostali pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe i instytuty badawcze.

Za projektem nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy głosowało 33 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 23. Połączone komisje wprowadziły wcześniej do projektu poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i poparły m.in. zmianę, by nowe rozwiązania weszły w życie od lutego 2025 r. Komisje opowiedziały się też za wprowadzeniem do projektu poprawki KO, aby trzy niedziele przed wigilią były handlowe.