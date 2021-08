Afganistan. Talibowie w parku rozrywki. Bawią się jak dzieci na trampolinie

Kraje NATO wysyłają do Kabulu samoloty, które mają posłużyć ewakuacji ich obywateli, oraz ich afgańskich współpracowników. Po fali krytyki decyzję o wysłaniu samolotów do Afganistanu podjął również polski rząd. We wtorek premier Mateusz Morawiecki informował, że MSZ, MSWiA oraz MON kompletują listę około 100 osób, które polskie samoloty mają zabrać z pogrążonego w chaosie Afganistanu.